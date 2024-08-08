المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية في أولمبياد باريس 2024

توّج البطل العالمي المغربي سفيان البقالي، بـ ميدالية ذهبية جديدة في سبق موانع للرحال في أولمبياد باريس 2024 الجارية الآن.

وحصد سفيان البقالي الميدالية الذهبية في سباق 3000 م موانع للرجال اليوم الأربعاء في أولمبياد باريس2024.

وفاز البقالي بالذهبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بعد احتلاله المركز الأول في زمن وقدره 8:06.1 دقيقة.

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وتعد تلك الميدالية الذهبية الثانية للاعب المغربي، حيث سبق وأن حصدها في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

يذكر أن مصر تشارك في أولمبياد باريس بـ148 لاعباً ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيًا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة.

يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية وقوية خيث يلاقي نظيره المغربي لتحديد المركز الثالث، بـ أولمبياد باريس 2024.

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة غدًا الخميس ، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

https://x.com/beinsports/status/1821275039729127887?s=46