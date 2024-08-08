حقيقة اهتمام الاهلي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان السابق

ارتبط اسم الدولي الفرنسي لايفن كورزاوا نجم باريس سان جيرمان السابق بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير فرنسية أن النادي الاهلي دخل سباق الحصول على خدمات الظهير الأيسر لايفن كورزاوا، علمًا بأنه يملك أكثر من عرض في الفترة الحالية.

وأكدت مصادر أن النادي الاهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع كورزاوا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن عقد لايفن كورزاوا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، وأصبح الظهير الأيسر دون أي فريق منذ نهاية تعاقده.

وبعد انتهاء عقد اللاعب صاحب الـ32 عامًا مع نادي باريس سان جيرمان، بدأ يتدرب بشكل فردي مع نادي موناكو الفرنسي.

ويلتقي الاهلي نظيره سموحة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.