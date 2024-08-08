قرار صادم من الاهلي بشأن الجهاز الطبي والإداري بعد نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد طلب إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الطبي والإداري للفريق.

وتابعت التقارير أن هناك خلافات بين المدير الفني وبين خالد بيبو، مدير الكرة، بجانب عدد كبير من أعضاء الجهاز الطبي والإداري للنادي.

وواصلت التقارير أن كولر سيتقدم بطلب إلى إدارة الاهلي بتعيين بديلًا لخالد بيبو في منصب مدير الكرة بجانب تقليص عدد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق.

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وأضافت التقارير أن سر طلب كولر تغيير في الجهاز الطبي هو خلافه مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بسبب تدخل المدرب السويسري في عمل الجهاز الطبي وتوجيه لهم بعض التعليمات التي تخالف تعليمات الدكتور.

وكان قد تقدم أحمد أبو الوفا المعد النفسي للفريق باستقالته من منصبه خلال الأيام الماضية وذلك بعد خلاف شديد مع كولر لتدخله في عمله.

واختتمت التقارير إن إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، يرفضون نهائيًا رحيل خالد بيبو ويتمسكون باستمراره في منصبه.