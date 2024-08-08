كولر يتخذ قرارا مثيرًا حال التتويج بالدوري أمام سموحة

ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي اتخاذ قرارا مثيرًا في حال تتويج فريقه ببطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس أمام نادي سموحة.

وقرر كولر، الاعتماد على اللاعبين الشباب في المباريات المتبقة من مسابقة الدوري من أجل منح اللاعبين الأساسيين راحة عقب التتويج.

ويحتاج الاهلي، الفوز أو التعادل في مواجهة سموحة من أجل التتويج رسميًا بمسابقة الدوري.

اقرأ ايضًا..حقيقة اهتمام الاهلي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان السابق

ويشهد مران الاهلي للمستبعدين مشاركة الرباعي، وهم إسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أبو طعيمة من فريق الشباب.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد سموحة اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة.