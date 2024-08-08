"عودة الشناوي وظهور لاعب جديد".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة نظيره سموحة غداً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة سموحة غداً، عودة حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، فيما استمر غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق للمباراة الثانية على التوالي، كما غاب عن القائمة كلا من محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

وظهر في القائمة للمرة الأولى، اللاعب الغاني ريندورف أدوم، لاعب فريق الشباب بالنادي.

وجاءت قائمة النادي الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ريندورف، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أحمد عابدين.

خط الوسط: مروان عطيه، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، أكرم توفيق، إمام عاشور، كريم نيدفيد، رضا سليم، محمد عبدالله، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويدخل النادي الأهلي، مباراة سموحة غداً، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 78 نقطة جمعهم من 30 مباراة بالمسابقة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري المصري لصالحه.

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