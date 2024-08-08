"فقد ميدالية جديدة".. محمد جبر يخسر برونزية المصارعة الرومانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

فقد المصارع المصري محمد جبر فرصة الحصول، على الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 97 كيلو جرام، بأولمبياد باريس 2024، بعد الهزيمة من القيرغيزستاني أزور دزوزيبيكوف.

وتمكن القيرغيزستاني أزور دزوزيبيكوف تحقيق الفوز على محمد جبر، بنتيجة 2-1، رغم فوزه في الشوط الأول، ليفقد بذلك فرصة الحصول على الميدالية البرونزية، وإضافة الميدالية الثانية للبعثة المصرية، في الأوليمبياد.

وكان محمد جابر، قد تعرض للهزيمة في مباراة الدور قبل النهائي، بنتيجة 6-0 من اللاعب الإيراني محمد هادي سرافي.

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