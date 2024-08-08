"للمرة الثانية على التوالي".. سيراميكا كليوباترا يحصد لقب كأس الرابطة بعد الفوز على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار نهائي كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وأحرز ثلاثية فريق سيراميكا في اللقاء كلاً من، جون إيبوكا في الدقيقة 13، محمد توني الدقيقة 71، قبل أن يختتم أحمد بلحاج ثلاثية الفريق في الدقيقة 76.

وأحرز هدف فريق طلائع الجيش الوحيد في اللقاء، اللاعب كريم طارق في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز، تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تمكن من التتويج باللقب في النسخة الماضية، بالفوز على فريق المصري البورسعيدي في نهائي النسخة الماضية، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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