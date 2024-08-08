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مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الانضمام إلى فريق بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "هناك مفاوضات قوية بين يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، مع فريق بيراميدز للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف المصدر تصريحاته: "اللاعب يقترب بشدة من الانتقال إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وخاض يوسف أوباما رفقة نادي الزمالك 31 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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