"ميدالية عربية جديدة".. محمد الجندوبي يحرز برونزية التايكوندو في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي، من حصد لقب الميدالية الذهبية، بعد الفوز الإسباني فيسينتي يونتا أدريان، في منافسات وزن 58 كيلو جرام في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.

ونجح الجندوبي في حصد لقب الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فيسينتي يونتا أدريان، بنتيجة 2-0 بمجموع الأشواط، بعد أن حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-3، والشوط الثاني بنتيجة 12-1، لصالحه أيضاً

وكان الجندوبي تمكن من حصد الميدالية الفضية، في أولمبياد طوكيو 2020.

أقرأ أيضاً:

غياب كهربا وعبدالمنعم عن المران الأخير للأهلي قبل التوجه للإسكندرية

الزمالك ينهي الجدل بشأن صفقة عطية الله ورحيل زيزو لفرنسا

قبل مواجهة مصر.. غضب بين جماهير منتخب المغرب الأولمبي لهذا السبب