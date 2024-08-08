"لقاء حسم الدوري وفرصة الفراعنة بباريس".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، العديد من المباريات الهامة والمصيرية في مختلف الملاعب العالمية والمحلية، أبرزها مباراة البرونزية بين المنتخب الأولمبي والمغرب، ولقاء الأهلي وسموحة بالدوري.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

منافسات كرة القدم "أولمبياد باريس 2024":

مصر ضد المغرب.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

سموحة ضد الأهلي.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الزمالك ضد زد.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2.

كأس مصر:

بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت.