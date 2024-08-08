"الذهبية الثالثة للعرب".. سفيان البقالي يمنع المغرب الميدالية الأولى في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح العداء المغربي سفيان البقالي، في حصد الميدالية الذهبية الثالث للعرب في أولمبياد باريس 2024، والأولى للمغرب في أولمبياد باريس 2024.

وتمكن البقالي من احتلال المركز الأول، في نهائي سباق 3 آلاف متر موانع، بعدما تفوق على الأمريكي كينيث روكس، حيث نجح في إنهاء السباق في 8.06.05 وبفارق 36 جزاءً من الثانية عن صاحب المركز الثاني، الأمريكي كينيث روكس.

وبذلك نجح البقالي في الحفاظ على الميدالية الذهبية للنسخة الثانية على التوالي، بعدما حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

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