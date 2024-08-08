اخبار الرياضه

مصدر يكشف لمصراوي أخر تطورات صفقة انضمام محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر، توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع نيس الفرنسي، لانتقال نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم، إلى الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "صفقة انضمام محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، ستنتهي بشكل رسمي خلال ال 48 ساعة المقبلة".

وأضاف: "كل ما يعطل الإعلان عن انتقال عبد المنعم إلى نيس بشكل رسمي حتى الآن، هو عدم الاتفاق على نسبة إعادة البيع حتى الآن".

وخاض محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي هذا الموسم 44 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

أول ظهور لـ مبابي في تدريبات (صور)

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد المغرب والقنوات الناقلة

couples .. اسكرينات سناب شات وطلاق.. قصة حب صلاح محسن وزوجته السابقة (صور)

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا