ملف الخليج 365..خروج فراعنة اليد من الأولمبياد.. قائمة الأهلي للقاء التتويج.. استعدادات ميكالي للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها توديع منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس 2024، قائمة الأهلي للقاء التتويج وأخيراً كيف استعد ميكالي لمواجهة المغرب.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

منتخب مصر لكرة اليد يودع أولمبياد باريس بالهزيمة من إسبانيا

ودع منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس 2024، بالهزيمة من إسبانيا بنتيجة 29-28، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في دور ربع النهائي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ميكالي يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب الأولمبي لمواجهة المغرب

يختتم منتخب مصر الأولمبي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المغرب في تحديد المركز الثالث والميدالية

البرونزية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عودة الشناوي وظهور لاعب جديد".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة نظيره سموحة غداً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يلعب نجل وزير الشباب والرياضة في بلدية المحلة؟... المدير الفني يرد

كشف محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البلدية، سبب عدم ظهور ومشاركة مصطفي أشرف نجل وزير الشباب والرياضة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول ظهور لـ مبابي في تدريبات ريال مدريد (صور)

ظهر الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تدريبات الملكي لأول مرة بعد انضمامه إلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صدمة.. هدف كولر في التعاقدات خارج حسابات النادي الأهلي

كشف مصدر، موقف النادي الأهلي من التعاقد مع الثنائي يحيى عطية اللاعب الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي، والفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

couples الدوري المصري.. اسكرينات سناب شات وطلاق.. قصة حب صلاح محسن وزوجته السابقة (صور)

"الخلافات الزوجية عمر ما كان مكانها على السوشيال ميديا" بهذه العبارات أنهى صلاح محسن لاعب النادي الأهلي السابق والمصري البورسعيدي الحالي زواجه من إسراء رأفت ابنه رجال الأعمال سامح رأفت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اعتزلت في أولمبياد باريس".. من هي لوانا ألونسو ملكة جمال السباحة المثيرة للجدل؟ (صور)

أثارت السباحة الباراجوايانية، حالة من الجدل الواسعة، خاصة بعد أن تم طردها من أولمبياد باريس 2024، بسبب السلوك غير اللائق، وارتدائها ملابس من إختيارها، بدلاً من ملابس البعثة الرسمية لباراجواي، طبقاً لما تم الكشف عنه من قبل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك ينهي الجدل بشأن صفقة عطية الله ورحيل زيزو لفرنسا

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة الدخول في مفاوضات لضم المغربي يحيى عطية الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووصل عرض فرنسي لضم زيزو.(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الشماخ وبن رمضان.. مصدر يكشف لمصراوي آخر مستجدات صفقات الأهلي

أقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من حسم التعاقد مع المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر فريق حسنية أكادير، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)