شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: المنتخب الأولمبى يعانى من نقص البدائل.. ومواجهة المغرب صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حزنه الشديد على النتائج التي تحققت من البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 وعدم تحقيق الميداليات المنتظرة، مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد فشلا ذريعا، وهناك أمور تنهض في مصر باستثناء الرياضة، مؤكدا أنه كان يتمنى لمنتخب كرة اليد تحقيق نتيجة جيدة أمام إسبانيا والخسارة كانت صعبة في نهاية اللقاء.

وضرب المنتخب المصري الأولمبي موعدا مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة بعدما خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين الماضى، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: "الاتحادات المصرية تعمل بعشوائية، ولدينا فرصة حاليا لإصلاح الأخطاء التي ظهرت في الرياضة المصرية وكل الاتحادات خلال المرحلة المقبلة.. ومصر تنهض فى كل المجالات إلا الرياضة، وهناك فشل كبير في ظل سوء التخطيط حتى كرة القدم نُعاني من المسابقات وامتداد بطولة الدوري المصري حتى الآن".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك ثواب وعقاب، انتهى زمن العمل التطوعي في الوقت الحالي، خصوصا فى ظل إهدار الملايين على الاتحادات الرياضية ولم نحقق شيئا فى أولمبياد باريس، هناك سوء تخطيط واضح فى الرياضة".

وأكمل: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر أمام المغرب، وسبق ومررنا بنفس الظروف في 2001 في كأس العالم للشباب، والأندية المغربية والمنتخبات تعيش في مرحلة جيدة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "المنتخب الأولمبي يعاني من البدائل، في ظل وجود لاعبين داخل القائمة لم تشارك بشكل أساسي في الموسم الحالي، على الجانب الآخر منتخب فرنسا أجرى عدة تغييرات ساهموا في فوزهم باللقاء السابق، ورغم ذلك الأداء كان جيدًا وروح اللاعبين كانت رائعة في الشوط الأول لكن مع الإرهاق تراجع المستوى".

وزاد: "مستوى اللاعبين في تطور من بداية البطولة، والأداء تطور خلال اللقاءات السابقة، ولكن أخشى من الإجهاد في لقاء المغرب".

وأشار إلى أن بلال مظهر بدون أي نادٍ منذ فترة طويلة وانتهى عقده في اليونان، ولذلك فهو غير جاهز فنيا وبدنيًا، والأفضل وجود محمد مغربي بجوار حسام عبد المجيد، ولو كنت مكان ميكالي من الوارد اللعب بـ كريم الدبيس في الخط الخلفي وكوكا يلعب ظهيرا أيسر، ولا بد من الاعتماد على المرتدات.

وأوضح أن كوكا لاعب ذكي ويجيد الوقوف جيدًا داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أن محمد النني لاعب كبير ويمتاز بشخصية مميزة وتواجده في نادي أرسنال الإنجليزي لم يكن من فراغ.