شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسى الثالث.. أرقام مالودا وموديست مع الأندية المصرية بعد اقتراب كورزاوا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النادى الأهلى في مفاوضات مع الفرنسي لايفين كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق، والذى أصبح حرا بعد انتهاء عقده من النادى الباريسى وفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

ويبحث الأهلى عن التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب التونسى على معلول الذى تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيليس، خاصة بعد توقف المفاوضات مع المغربى يحيى عطية الله.

وسيكون لايفين كورزاوا ثالث اللاعبين الفرنسيين الذين يلعبون في الدورى الفرنسي، حيث سبقه الثنائى فلوران مالودا وأنتونى موديست لوادى دجلة والأهلى.

ونستعرض أرقام مالودا وموديست مع الأندية المصرية في التقرير التالى.. مالودا مع وادى دجلة

لعب: 16 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 8 أهداف

عدد الدقائق: 1395 دقيقة

أنتونى موديست مع الأهلى

لعب: 31 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1345 دقيقة

البطولات: 3 بطولات