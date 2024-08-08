شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: على المنتخب الأولمبى اللعب بحذر أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي سيقوم بعمل تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق، مشيرا إلى أن المنتخب استفاد كثيرا من امتداد بطولة الدوري حتى الآن، ومعظم اللاعبين في حالة جيدة ولديهم رغبة وروح في تحقيق نتائج جيدة.

وضرب المنتخب المصري الأولمبي موعدا مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة بعدما خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين الماضى، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "لاعبو المنتخب الأولمبي لديهم روح جيدة، ويقدمون مستوى طيبا، ووصلوا لمرحلة هامة في المنافسة على الميدالية البرونزية، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق الانتصار رغم تميز المنتخب المغربي الذي يضم حكيمي ورحيمي والزلزولي، ولكن لدينا زيزو وإبراهيم عادل والنني، وهم من أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن، وميكالي يستحق الشكر على ضم محمد النني الذي أعطى ثقة للاعبين ويبذل مجهودا كبيرا".

وأضاف: "حسام عبد المجيد قدم مستوى جيدا وأفضل مدافع في الأولمبياد، والأداء الدفاعي كان جيدا إلى حد كبير، وأتمنى حصول المنتخب على هذه البرونزية، في ظل نتائج باقي الألعاب في الأولمبياد، وفي لقاء مصر والمغرب ببطولة أمم أفريقيا تعرضنا لظلم تحكيمي، وعلينا إثبات جدارتنا في هذه المباراة".

وأكمل: "علينا مواجهة المغرب بالروح والتحدى، فريق المغرب يضم لاعبين جيدين ولا بد من عدم ترك أى مساحات، والضغط عليهم بقوة، وهم يمتلكون لاعبين جيدين في الوسط والهجوم".

وأتم: "يجب اللعب بحذر دفاعي قوي، ووضع التشكيلة الأنسب لتلك المباراة، ومنتخب المغربي يمتلك سرعات عالية، ولاعبوه قدموا مستوى جيدا خلال الأولمبياد".