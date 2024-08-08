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الرمادى: سعيد بما قدمه لاعبو سيراميكا والتأهل للسوبر للموسم الثانى مهم جدا

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، أنه سعيد بتحقيق اللقب الثانى له فى مصر مع سيراميكا بعد الفوز بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على طلائع الجيش 3 /1، فى المباراة النهائية التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

وقال أيمن الرمادى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة: "الحمد لله على اللقب الثانى لى مع سيراميكا وقدرنا نتأهل للموسم الثثانى على التوالى لبطولة كأس السوبر المحلى، وبطولة مهمة جدا للفريق وتكليل لمجهودنا".

وأضاف مدرب سيراميكا: "سعيد جدا بما قدمه اللاعبون خلال المباراة، وكنا الأحق باللقب وسيطرنا على المباراة، وطرد لاعب الجيش ساعدنا فى تحقيق الفوز ولكن كنا الأفضل قبل هذا الطرد". وتابع: "سيراميكا عانى من غياب الظهيرين الأيمن والأيسر، نتيجة امتداد الموسم وربنا يستر على باقى اللاعبين".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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