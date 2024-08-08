شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد لاعب الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 8 أغسطس 1997.



كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى، وتم إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الاهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الاهلى مرة أخري ويستقر به حالياً.



الإصابات هي العدو الأول والأخير لرحلة كريم نيدفيد في الاهلى خاصة أن اللاعب يشارك ويتألق ثم تأتيه الإصابة وتبعده فترة طويلة عن الملاعب.



نيدفيد ظهر بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى.



ومع الاهلى وتوج كريم نيدفيد ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة.