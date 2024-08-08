شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام زد اليوم الخميس 8- 8- 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - حسام الحاجالخميس، 08 أغسطس 2024 01:00 ص
يواجه الزمالك نظيره زد اف سى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.
وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.
نتيجة أخر ظهور للزمالك وزد اف سى في الدوريوفاز الزمالك على انبى برباعية مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد اف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد اف سى في الدوريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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