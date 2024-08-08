شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام زد اليوم الخميس 8- 8- 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الخميس لمواجهة زد اف سى بالدوري المصري بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام انبى والتي أقيمت مساء الاثنين وفاز بها الفارس الأبيض برباعية مقابل هدفين.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق زد اف سى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد اف سى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره زد اف سى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وزد اف سى في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.





نتيجة أخر ظهور للزمالك وزد اف سى في الدوريوفاز الزمالك على انبى برباعية مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد اف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد اف سى في الدوريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.