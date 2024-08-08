شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى: محمود صابر وزيزو جاهزان لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، على جاهزية جميع اللاعبين، قبل مواجهة المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس.

ضرب المنتخب المصري الأولمبي موعدا مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة بعدما خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين الماضى، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال طبيب المنتخب، في تصريحات تليفزيونية لـ برنامج "الهدف"، على قناة "أون تايم سبورت 2": "كل البعثة جيدة واللاعبون جاهزون نفسيًا وبدنيًا، بالرغم من الإجهاد والسفر من بلد لبلد".

وتابع: "الأخبار التي ترددت عن إصابة محمود صابر ومحمد مغربي بـ كورونا غير صحيحة، محمود صابر لاعب مهم لأنه سبق وسجل هدفًا في مرمى المغرب، وسجل هدفًا أمام فرنسا".

وأكمل: "زيزو حالته جيدة وإن شاء الله سيلعب، وأحييه لأن كان عنده إجهاد في العضلة ولعب 120 دقيقة، وساعدنا بعزيمته وإرادته أن يستكمل المباراة الأخيرة".