شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فرحان حكما للأهلي وسموحة.. وأحمد جمال لمباراة الزمالك وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الأهلي وسموحة، ومباراة الزمالك وزد في دوري نايل المصري.

يتولى إدارة مباراة الأهلي ضد سموحة وائل فرحان، كحكم ساحة، ويعاونه سامي هلهل، وأحمد عبد المنعم شعبان، فيما سيكون أحمد ناصر حكما رابعا، ويدير غرفة تقنية الفيديو عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد. بينما يقود مباراة الزمالك وزد أحمد جمال، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وكريم السعيد، وسيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، فيما يدير غرفة تقنية الفيديو خالد جمال الغندور، ويعاونه أحمد جمال.

النادي الأهلي يحتل قبل مواجهة سموحة صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة حيث يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 44 في تاريخه.

على الجانب الآخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.