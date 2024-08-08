شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكشف موعد انطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة لديها إصرار كبير على ضرورة نجاح كأس الرابطة للعام الثالث على التوالي.

وأضاف سويلم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نجاح الرابطة في تكوين بطولة جديدة استمر لمدة ثلاث مواسم أسوة بالأندية الكبرى بالعالم.

وعن موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد قال ثروت سويلم، "انطلاق الدوري سيكون في المنتصف من شهر أكتوبر المقبل"، مضيفاً أن هناك نظاما جديدا للمسابقة، تعمل الرابطة على إعداده.

وتابع سويلم أن الموسم الجاري من أصعب المواسم التي مرت على تاريخ الرياضة المصرية بسبب ارتباطات الأندية ببطولات قارية مما أدى إلى تأجيل مبارياتهم.