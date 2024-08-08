شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير بعد فوز سيراميكا بكأس الرابطة: لقب مهم وأقول لأيمن أشرف اتعلم بقى بطولات جوه وبره الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر سعد سمير، مدافع نادى سيراميكا، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على طلائع الجيش 3 /1، فى المباراة النهائية التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

وقال سعد سمير خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة: "الحمد لله على اللقب، المشوار كان صعبا وواجهنا فرقا كبيرة وكنا على قدر المستوى، والمكسب جاء بعد التعب والشغل الكتير".

وتابع مدافع الأهلى السابق: "بطولة مهمة فى تاريخى، وقدرت أكسب البطولة مع فيوتشر والنهاردة مع سيراميكا وبقول لأيمن أشرف اتعلم منى جوه الأهلى بطولات وبره بطولات برضو".

وتوج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43. وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدقيقة 76.