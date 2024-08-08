شكرا لقرائتكم خبر عن انفعال بسيونى والرمادى ومواساة سعد سمير لشقيقة.. كواليس نهائى كأس الرابطة بين سيراميكا والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأربعاء في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على استاد الدفاع الجوي.

‎افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى.

‎وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71 قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث فى الدقيقة 76.

ونرصد لكم ابرز اللقطات التى لم تشاهدها على شاشات التليفزيون كالتالى:

- حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن كاملا اللقاء والحديث عن بعض اللاعبين استعدادا لضمهم فى معسكر الفراعنة القادم.

- انفعل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش على لاعبيه أثناء استراحة الماء، بسبب عدم تنفيذ بعض التعليمات داخل الملعب.

- انفعل أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا أيضا على اللاعبين بدكة البدلاء فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بسبب احتفالهم المبكر، ثم حكم اللقاء بسبب انتهاء الوقت ولم يطلق صافرة النهاية.

- قام سعد سمير لاعب فريق سيراميكا بمواسة شقيقة الأصغر لاعب فريق طلائع الجيش محمد سمير عقّب نهاية اللقاء والحديث معه ودعمه.

- احتفل النيجيرى جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا بطريقة كوميدية عقب نهاية اللقاء والتى تعد المباراة الأخيرة له قبل الانتقال إلى أحد الأندية الليبية.