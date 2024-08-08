شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام سموحة اليوم الخميس 8 -8 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالخميس، 08 أغسطس 2024 02:00 ص
وعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.
يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.
فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.
فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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