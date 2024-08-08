شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مؤمن سليمان يقود الزمالك للتتويج بكأس مصر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق الكرة بنادى الزمالك ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في مثل هذا اليوم 8 أغسطس 2016

وبذلك حقق الفارس الابيض إنجازا تاريخيا فى مسابقة كأس مصر، عندما فاز بالبطولة للمرة الرابعة على التوالى أعوام "2013، 2014، 2015، 2016" معادلا رقم الأهلى والذى تحقق أعوام "1981، 1983، 1984، 1985"، ورقم الزمالك السابق أعوام "1957، 1958 بالتقاسم مع الأهلى، 1959، 1960 ".

سجل للزمالك باسم مرسى هدفين فى أول نصف ساعة من عمر المباراة، وثانى الأهداف من ضربة جزاء، قبل أن يضيق عبد الله السعيد الفارق من ضربة جزاء فى نفس الشوط، وفى الشوط الثانى سجل مصطفى فتحى هدف تأكيد الفوز بمجهود فردى فى الدقيقة "59"، ليمنح الزمالك مؤمن سليمان مدربه الشاب طرق أبواب التاريخ بالفوز بأول لقب له كمدير فنى بعد مباراتين فقط.

وهو نهائى مكرر للعام الثانى على التوالى حيث شهدت البطولة تتويج الزمالك على حساب الأهلى بهدفين دون رد سجلهما باسم مرسى قبل هذا النهائي

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.