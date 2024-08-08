الامارات | بن جمعة: مشاركة مريم الفارسي في «باريس 2024» خطوة لتأهيل أبطال أولمبيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم وفد الإمارات الرياضي مشاركته في فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الـ11 من أغسطس الجاري، بمشاركة 10500 رياضي ورياضية من 200 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها في 35 منشأة رياضية، وشاركت فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية، تنافسوا في خمس ألعاب مختلفة، هي: الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدرّاجات، والسباحة.

وأنهى وفد الإمارات مشاركته في أولمبياد باريس حسب الجدول الزمني للرياضات الخمس، حيث اختتم فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، عمر المرزوقي مشاركته ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في المرحلة النهائية من أصل 75 شاركوا في جميع مراحل مسابقة الفردي، مسجلاً ثمانية أخطاء بزمن 83.38 ثانية في المركز الـ19، كأصغر فارس بالدورة بمشاركة تاريخية أولى في المحافل الأولمبية، كما اختتم منتخب قفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن 249.47 ثانية.

وعلى مستوى رياضة السباحة، شاركت مها الشحي بسباق 200 متر حرة، محققة زمناً قدره 2:17.17 دقيقة بفارق 20 جزءاً من الثانية عن رقمها السابق، في المركز الـ28 بالترتيب العام، ويوسف المطروشي الذي سجل زمناً قدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة في المركز الـ44، محطماً رقمه السابق 50:43 ثانية، فيما اختتمت عداءة المنتخب الوطني مريم الفارسي، مشاركتها في الدورة بالمركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بزمن قدره 13.26 ثانية، محققة رقماً شخصياً جديداً.

وأنهت لاعبة منتخبنا للدرّاجات صفية الصايغ مشاركتها بسباق الطريق بالدورة الأولمبية دون تحقيق أي نتيجة، نظراً لعدم إكمالها للسباق الذي بلغت مسافته 158 كم، بمشاركة 96 لاعبة.

وأنهى كذلك المنتخب الوطني للجودو مشاركته في الدورة بستة أوزان مختلفة عن طريق كل من بشيرات خرودي بوزن 52 كغم، ونارمند بيان بوزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي بوزن تحت 81 كغم، وأرام جريجوريان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة وزن تحت 90 كغم، بعد تقديم مستويات مشرفة، والفوز في المباراتين الأولى والثانية، كما شارك ظافر أرام بوزن تحت 100 كغم، وعمر معروف بمسابقة وزن فوق 100 كغم، الذي خرج من دور الـ16 بسبب بعض الأخطاء التحكيمية عقب الفوز على بطل الجزائر في دور الـ32.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، فهد عبدالله بن جمعة، أن مشاركة العداءة مريم الفارسي في أولمبياد باريس خطوة في الاتجاه الصحيح لتأهيل أبطال أولمبيين بأعلى المستويات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية والأولمبية.

وأوضح أن «مشاركة مريم الفارسي في حد ذاتها تُعدُّ من المكتسبات المهمة التي تمثل أساساً صلباً للعمل على البرامج التطويرية التي اعتمدها الاتحاد منذ تسلمه مقاليد الأمور، إذ حرصنا على توفير المتطلبات الضرورية، لمنحها فرصة المشاركة في الأولمبياد، وإظهار قدراتها، حيث ندرك أن الوصول إلى هذه المرحلة، يعزز طموحها، ويسهم في ترسيخ الصورة المشرفة عن الفتاة الإماراتية، والاستفادة من التجربة الكبيرة مع نخبة الأبطال حول العالم».

وأضاف: «ماضون في تنفيذ خطة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، والرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة (أم الألعاب) في الدولة، واستقطاب خامات ومواهب جديدة لديها القدرة على تمثيل الإمارات في المحافل الكبرى، سعياً إلى زيادة عدد اللاعبين واللاعبات للمشاركات القادمة على الصعد كافة».