الامارات | النصر يخوض مباراتين وديتين في يوم واحد.. تعادل مع النهضة وهزم «غلف إف سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض فريق النصر، أول من أمس، مباراتين وديتين في يوم واحد، الأولى أمام «غلف إف سي»، والثانية أمام النهضة العُماني، حيث فاز في المباراة الأولى التي أقيمت في الملعب الفرعي باستاد آل مكتوم برباعية نظيفة، بينما تعادل في الثانية التي أقيمت عقب نهاية المباراة الأولى مباشرة 1-1، على استاد حميد الطاير.

وحرص الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة الألماني شرودر، على منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة خلال المباراتين، وهو أول ظهور للفريق في دبي عقب نهاية فترة الإعداد التي أقيمت في هولندا واستمرت 25 يوماً، وشهدت خوض ثلاث مباريات ودية.

ويخوض النصر أول مباراة رسمية أمام فريق العروبة يوم 17 الجاري في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم يلتقي الفريق نفسه يوم 23 أغسطس بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه بني ياس يوم 29 الجاري في الجولة الثانية من الدوري.

وقيّد النصر لاعبيه الأجانب الخمسة في سجلات اتحاد الكرة، وهم: المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير مميسيفيتش، والإيطالي مانولو غابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد، والهولندي ليروي يوهان فير، فيما استغنى عن خدمات الثنائي الكولومبي كيفن أوغوديلو، والبرتغالي أيوري، على الرغم من استمرار وجودهما في التدريبات اليومية للفريق لاستمرار عقديهما مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.