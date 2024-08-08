اعتذر لهذا الأمر.. سبب غياب أحمد دياب عن نهائي كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، سبب غياب أحمد دياب رئيس الرابطة، عن نهائي كأس الرابطة التي أقيم مساء أمس، بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وقال سويلم في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كان له دورا في انتهاء البطولة، وانسحاب الأهلي والزمالك أمر طبيعي، لأنهما يشاركان في أكثر من بطولة".

وأضاف: "السبب وراء غياب أحمد دياب عن النهائي، سفره خارج مصر، كما أنه اعتذر عن عدم الحضور".

وحصد سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة لموسم 2023-24، عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

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