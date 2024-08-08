شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه المغرب اليوم لحصد برونزية أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المغربي في مواجهة عربية خالصة للتنافس على برونزية أولمبياد باريس، حيث خسر المنتخبان مواجهتي نصف النهائي، بعدما تفوقت إسبانيا على المغرب، بينما خسرت مصر أمام فرنسا.

وانتقلت بعثة المنتخب الأولمبي الثلاثاء الماضي من ليون إلى مدينة نانت استعدادا للقاء المغرب فى لقاء تحديد المركز الثالث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واستقلت البعثة فى طريق سفرها أتوبيسا إلى المطار ومنه طائرة خاصة وذلك لتوفير الجهد فى ظل حالة الإجهاد التى يعاني منها جميع اللاعبين فى البطولة نظرا لضغط وتتابع المباريات.

وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي، الإثنين، أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل اللاروخا إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

واستقر البرازيلي ميكالي على اجراء تعديلات طفيفة في التشكيل الذى خاض به مواجهة فرنسا في نصف النهائي، وذلك بعد طرد عمر فايد، حيث يدفع بمحمد طارق بدلا منه، بينما يرفض المدرب المغامرة بأحمد عيد لخوض اللقاء بعد غيابه عن المباراة الماضية للإصابة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الفراعنة أمام المغرب، كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر طارق وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

ورغم الخسارة والحرمان من اللعب على الميدالية الذهبية من فرنسا، لكن أرقام المنتخب الأولمبي المميزة تواصلت في الأولمبياد، ومنها أنه أصبح المنتخب الأول الذى يهز شباك أصحاب الأرض في أولمبياد باريس بعد حفاظهم على الكلين شيت في المباريات الأربعة الأولى في المنافسات.

أصبح محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي اللاعب المصري رقم 40 الذى يسجل للمنتخب في تاريخ الأولمبياد، وهو سجل فريد من نوعه يتصدره الأسطورة مصطفى رياض صاحب الأهداف الثمانية.

سجل منتخب مصر الأولمبي 72 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، والخامس في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في بارجواى وهدف في فرنسا.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد،