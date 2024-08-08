شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجأت زد الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره زد اف سى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وعكف جهاز الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق زد اف سى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفاز الزمالك على انبى برباعية مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد اف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

يستعيد فريق الزمالك في مباراة الليلة جهود نجمه عبد الله السعيد الذى غاب عن لقاء المقاولون الأخير بسبب الإيقاف وعن لقاء الجونة وإنبى للراحة.

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

في المقابل، طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.