شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب زد بنسبة إعادة بيع عمر خضر لأستون فيلا الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم بنادى زد نسبة النادى من إعادة بيع عمر خضر لاعب الفريق السابق إلى نادى أستون فيلا الإنجليزى، والتى تبلغ 20% من قيمة عقده.

وقرر مسئولو الزمالك التواصل مع زد للحصول على نسبة النادى من إعادة بيع اللاعب، خاصة أن تعاقد الزمالك مع زد يمنح الأبيض الحصول على 20% نسبة إعادة بيع.

عمر خضر من مواليد 2006 بمحافظة الإسكندرية، كان لاعبا فى قطاع الناشئين بالزمالك، ثم انتقل إلى فريق زد إف سى فى يناير 2022 مقابل 4 ملايين جنيه، فى أغلى صفقة ناشئين وقتها، وبعد الانتقال إلى زد انضم لمنتخب الناشئين، وشارك فى البطولة العربية وأمم أفريقيا للناشئين.

وفى أغسطس الماضى أعلن مسئولو فريق أستون فيلا ضم اللاعب، ونشر "الفيلانز" بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية المثيرة، عمر خضر، من زد إف سى".