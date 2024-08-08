فضيحة في فرنسا .. مسئول قطري يتعرض للنصب على يد سائق تاكسي

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية احتيال سائق سيارة أجرة على أحد أعضاء الوفد الأولمبي القطري بحصوله على 1499 يورو من بدلا من 14 يورو المدونة على العداد.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن عضو الوفد القطري استخدم سيارة أجرة في باريس لقطع مسافة أقل من أربعة كيلومترات.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "لو فيغارو" نقلا عن مصدر في الشرطة بأن مدير العلاقات العامة والاتصالات بالمنتخب الأولمبي القطري وقع ضحية لعملية احتيال من قبل سائق سيارة أجرة يوم الاثنين 5 أغسطس في باريس.

وأمضى القطري البالغ من العمر 31 عاما، والمقيم في العاصمة خلال الحدث الرياضي، الأمسية في مطعم يقع في شارع مونتين في الدائرة الثامنة.

وبعد تناول العشاء طلب سيارة أجرة للذهاب إلى مسافة أقل من أربعة كيلومترات، بالقرب من برج إيفل.

وعند وصوله إلى وجهته خلال دقائق معدودة دفع القطري عن طريق البطاقة المصرفية مبلغ الأجرة الموضح على العداد أي 14 يورو ولكن عندما اطلع على كشف حسابه أدرك أن المبلغ الذي تم اقتطاعه أعلى بكثير مما دفعه حيث لم يتم سحب 14 يورو فقط بل 1499 يورو.

ولما أن أدرك عضو الوفد الأولمبي أنه كان ضحية لعملية احتيال، ذهب إلى مركز شرطة الدائرة الثامنة لتقديم شكوى وتم فتح تحقيق في الاحتيال للقبض على سائق التاكسي المشتبه به في العملية.