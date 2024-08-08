"مجانا".. بيراميدز يضع الرتوش النهائية لضم نجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب نادي بيراميدز، من التعاقد مع يوسف إبراهيم أوباما، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد يوسف أوباما، مع نادي الزمالك، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن، وهو ما يجعله خارج القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من أوباما في تصريحات خاصة لموقع "مصرواي"، أن نادي بيراميدز توصل لاتفاق مع اللاعب من أجل ضمه في الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر بشكل مجاني.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك واللاعب لم يصلان لاتفاق، خاصة وأن أوباما كان لديه الرغبة في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، ولكن لم يكن هناك رغبة من جانب الأبيض.

وأضاف المصدر، أن أوباما لديه بعض العروض من الدوري المصري وأحد الأندية العربية، ولكن يعد عرض فريق بيراميدز هو الأقوى من حيث الناحية المادية، وسيتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال ساعات.

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