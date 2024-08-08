"كاد أن يودي بحياته".. سقوط مروع لعداء إثيوبي في أولمبياد باريس 2024 (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد سباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد باريس 2024، مساء أمس، سقوط مروع للعداء الإثيوبي لاميشا جيرما صاحب الرقم القياسي العالمي في هذه المسابقة بسبع دقائق و52 ثانية و11 جزء من المائة، بسقوط كاد أن يودي بحياته.

وسقط لاميشا خلال اللفة الأخيرة من السباق، بعدما اصطدم بالحاجز، ليسقط على رأسه، وبقى على الأرض دون حركة، وتدخل المسعفون لعلاجه.

ووضع لاميشا دعامة للعنق ونقل خارج دائرة السباق، وقالت اللجنة الأولمبية: "بعد سقوطه في سباق 3000 متر موانع، تلقى لاميشا جيرما رعاية فورية من الفرق الطبية في الموقع، أفكارنا معه ونرسل له أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل، اللجنة المنظمة على اتصال وثيق باللجنة الأولمبية الإثيوبية للبقاء على اطلاع على حالته".

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