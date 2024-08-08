الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره زد، اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي، اليوم الخميس، في التاسعة مساء ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، الاستمرار في الانتصارات، من أجل حسم المركز الثالث، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب إنبي بنتيجة (4\2).

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق زد المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 47 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك ونظيره زد، في التاسعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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