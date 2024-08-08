شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نصار يخسر أولى مباريات التايكوندو فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر أحمد وائل نصار لاعب منتخب التايكوندو، منافسات وزن 68 كجم، أمام منافسه الفرنسى 2-0، بدور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، حيث انتهت الجولة الأولى 5-8 والثانية 2-3 لصالح اللاعب الفرنسى.

ومن المقرر أن يستكمل باقى لاعبى منتخب التايكوندو منافساتهم غدا، حيث يلعب سيف عيسى أمام لاعب الدنمارك وآية شحاتة تخوض المنافسات غدا أيضا.

بينما تنطلق فى الثانية عشر ظهر اليوم منافسات الخماسى الحديث، بمشاركة البطل أحمد الجندى ومهند شعبان فى منافسات السلاح، وفى تمام الثالثة والنصف عصرا ينافس الثنائى ملك إسماعيل وسلمى أيمن فى منافسات السلاح أيضا.

فيما يخوض جمال عبد الناصر منافسات وزن 57 كجم لى المصارعة فى الثانية عشر والنصف ظهرا، ومع دقات السادسة مساء يخوض يوسف زكى منافسات الدراجات فى سباق أومنيوم.