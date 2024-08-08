شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مباراة جمعت الأهلى مع سموحة قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويحتاج الأهلى نقطة واحدة من أجل الاحتفاظ بلقب الدورى للنسخة الثانية على التوالى، حيث سيعنى وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.



مباراة جمعت الأهلى مع سموحة قبل لقاء الليلة

تاريخ مواجهات الأهلى وسموحة

28 مواجهة بين الأهلى وسموحة، حقق المارد الأحمر 15 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و4 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 45 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.

ويتبقى لفريق الأهلى مباريات زد وإنبى ومودرن سبورت فى بطولة الدورى المصرى موسم 2023 /2024، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات والداخلية وطلائع الجيش.

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.