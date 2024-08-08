شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد فى ميزان الأرقام بعد أنباء عودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تردد أنباء عن عودة طارق حامد إلى فريق الزمالك، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفى، فى ظل سياسة الزمالك فى الرغبة باستعادة نجومه السابقين مثل المغربى أشرف بن شرقى، بالإضافة إلى عدد من المعارين إلى أندية أخرى.

طارق حامد يعود للمشاركة مع ضمك السعودى

والتحق طارق حامد بمعسكر فريقه ضمك السعودى، استعدادا لانطلاق الدورى والموسم الجديد هناك، وذلك كمشاركة أولى فى التدريبات بعد الإصابة التى تعرض لها خلال الأشهر الماضية، كان نادى ضمك السعودى أعلن خلال مايو الماضى انتهاء موسم طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر، بسبب إصابة تعرض لها، على الرغم من قلة المباريات المتبقية في الموسم.

بطولات طارق حامد مع الزمالك

عاد اسم طارق حامد من جديد فى الدورى المصرى بعد أنباء عن دخوله دائرة اهتمام الزمالك ضمن الصفقات التى يبحث الأبيض ضمها فى الصيف، طارق حامد كان لاعبا فى صفوف الزمالك من عام 2014 حتى 2022، نجح خلالها فى التتويج عدة بطولات مع الأبيض وصلت إلى 11 بطولة، مقسمة إلى 4 كأس مصر، بطولتى دورى ممتاز، بطولتى سوبر مصرى، كأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقى بالإضافة إلى كأس السوبر المصري السعودي.

مسيرة طارق حامد مع ضمك السعودى

لعب طارق حامد 21 مباراة مع نادي ضمك في جميع المسابقات، تمكن من صناعة هدفين خلال هذه المباريات، شارك طارق حامد في 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل على 9 إنذارات ، كما لعب مباراتين فقط في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.