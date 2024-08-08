هل يقصد كولر؟.. كهربا يثير الجدل بمنشور على إنستجرام

أثار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الجدل، وذلك بعد نشره منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “ربنا يديك زي ما بتتتمنى لغيرك جملة تفرح النضيف وتخوف الناقص”.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره سموحة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم؛ وذلك من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدها الفريق من 31 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في الوصافة برصيد 73 نقطة.

وتشهد الفترة الأخيرة استبعاد لكهربا من قبل السويسري مارسيل كولر في مباريات الاهلي الأخيرة، آخرها استبعاده من خوض مباراة سموحة المقرر لها مساء الليلة.

وطالب كولر إدارة النادي الاهلي ببيع كهربا أو خروجه للإعارة خلال الفترة القادمة، وذلك لعدم حاجته لخدمات اللاعب مع الفريق.