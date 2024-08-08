حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ثنائي سيراميكا كيلوباترا

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كيلوباترا عن حقيقة وجود مفاوضات مع نادي الزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان خلال الفترة القادمة.

وتوج فريق سيراميكا كيلوباترا بلقب كأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز أمس على فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الدفاع الجوي.

وقال البطاوي في تصريحات تليفزيونية: “لا يوجد أي مفاوضات مع نادي الزمالك لضم الثنائي أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام”.

واختتم: “نادي الزمالك ناد كبير ويشرفنا التعامل معه، ولكننا حتى هذه اللحظة كل الكلام الذي قيل عن مفاوضات الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان غير صحيح”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زد مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق من 31 مباراة.