أزمة في الاهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته قبل مواجهة نظيره سموحة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم؛ وذلك من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه رسميًا.

وضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة سموحة اليوم، حيث يغيب ثمانية لاعبين عن الفريق الأول، وهم أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس، حيث يستعدوا لمواجهة منتخب المغرب اليوم.

كما يغيب عن الاهلي في مباراة سموحة اليوم كلا من علي معلول وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر للإصابة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 30 مباراة.