حكم مصري يظهر في نهائي أولمبياد باريس بين فرنسا وإسبانيا

يتواجد الحكم المصري محمود عاشور في تقنية الفيديو لنهائي أولمبياد باريس 2024 بين فرنسا وإسبانيا، والمقرر لها في السابعة مساء غدًا الجمعة.

وكان منتخب مصر قد خسر من فرنسا بثلاثية مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما خسرت مصر من المغرب بهدفين لهدف.

ويتواجد محمود عاشور ممثلًا لمصر في نهائي أولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال فقط بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

ويتواجد محمود عاشور في مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024، المقرر لها غدًا، رغم عدم مشاركته في تحكيم أي مباراة بالدوري المصري منذ إبريل الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره المغرب في تمام السادسة مساءً، ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز في مباراة اليوم من أجل التتويج بالميدالية البرونزية، وهي أول ميدالية لكلا المنتخبين، كما أنها ستكون أول ميدالية للمنتخبات العربية في الأولمبياد.