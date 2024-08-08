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حكم مصري يظهر في نهائي أولمبياد باريس بين فرنسا وإسبانيا

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منتخب فرنسا- أولمبياد باريس 2024

منتخب فرنسا- أولمبياد باريس 2024

يتواجد الحكم المصري محمود عاشور في تقنية الفيديو لنهائي أولمبياد باريس 2024 بين فرنسا وإسبانيا، والمقرر لها في السابعة مساء غدًا الجمعة.

وكان منتخب مصر قد خسر من فرنسا بثلاثية مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما خسرت مصر من المغرب بهدفين لهدف.

ويتواجد محمود عاشور ممثلًا لمصر في نهائي أولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال فقط بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

ويتواجد محمود عاشور في مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024، المقرر لها غدًا، رغم عدم مشاركته في تحكيم أي مباراة بالدوري المصري منذ إبريل الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره المغرب في تمام السادسة مساءً، ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز في مباراة اليوم من أجل التتويج بالميدالية البرونزية، وهي أول ميدالية لكلا المنتخبين، كما أنها ستكون أول ميدالية للمنتخبات العربية في الأولمبياد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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