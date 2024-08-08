الاهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

اقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم ثاني صفقاته الصيفية، وذلك بالتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان خلال الفترة القادمة.

وكان الاهلي قد ضم يوسف أيمن قادمًا من نادي الدحيل القطري خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ وذلك لتدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب مسئولي الاهلي من ضم محمد علي بن رمضان لاعب فريكفاروزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ وذلك لتدعيم مركز وسط الملعب في الموسم الجديد؛ وذلك بناءًا على طلب من السويسري مارسيل كولر”.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “مسئولي الأهلي تقدموا بعرض رسمي لضم محمد علي بن رمضان مقابل مليون و800 الف دولار، فيما طلب النادي المجري الحصول على 2 مليون و500 الف دولار من أجل حسم الصفقة”.

وأضاف: “النادي المجري طلب الحصول على 2 مليون و500 الف دولار والمفاوضات جارية الآن بين الناديين، والاتجاه في الاهلي زيادة عرضه وحسم الصفقة”.

وكان الدولي المالي أليو ديانج قد رحل إلى صفوف فريق الخلود السعودي على سبيل الإعارة؛ حيث يسعى مسئولو الاهلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان لتعويض رحيل ديانج عن الفريق.