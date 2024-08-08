مباراة التتويج.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة وعودة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سموحة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ووضع السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة سموحة، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

واستقر المدير الفني السويسري على عودة محمد الشناوي للتشكيل الأساسي، بجانب استمرار وسام أبو علي في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

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