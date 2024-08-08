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"صعب رفض العرض".. تغيير مفاجئ في موقف ليفربول بشأن رحيل صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، تغيير موقف نادي الإنجليزي، بشأن رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للدوري السعودي.

وتلقى محمد صلاح عرضا مغريا في الصيف الماضي من الدوري السعودي، وتحديدا من نادي الاتحاد، ولكن لم تتم الاتفاقات بين الطرفين.

وأوضحت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، ووفقًا لمصادر خاصة لها، أن نادي ليفربول يستعد للتفاوض مع لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي حول بيع "صلاح" في الصيف الجاري مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي ليفربول سيجد صعوبة في الرفض حال وصول عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الريدز الموسم المقبل.

وأتمت الصحيفة، أن ملف رحيل صلاح سيكون على الطاولة، وربما أن تحدث الصفقة حتى 31 أغسطس الجاري قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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