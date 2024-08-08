شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يستعرض مهاراته فى المطبخ قبل مواجهة سموحة الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

حرص إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى على استعراض مهاراته فى المطبخ من خلال ظهوره بأحد المطاعم ويقوم بتسوية بعض الأكلات المحببة له.

إمام عاشور قام بنشر صور له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء مشاركته فى تجهيز بعض الأكلات التى يحبها.

وظهرت علامات السعادة على نجم الأهلى أثناء تسوية الأكل فى أحد المطابخ التى يبدو أنها ليست في منزله الخاصة.

ويعتبر إمام عاشور من أهم لاعبي الأهلي في الفترة الماضية والعقل المفكر للفريق الأحمر، ويشارك في التشكيل الأساسي باستمرار فهو من أبرز لاعبي الدوري الممتاز.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني يعول الكثير على وجود إمام عاشور في قيادة وسط الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة هامة في التاسعة من مساء اليوم الخميس أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز، والتي يحتاج فيها الأهلي لنقطة وحيدة من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز الـ 44 في تاريخه قبل نهاية البطولة بأربع جولات.

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.



إمام عاشور في الأهلي



إمام عاشور في المطبخ



إمام عاشور يتسعرض مهاراته