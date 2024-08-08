شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وزد إف سى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره زد إف سى على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دورى nile.



أرقام الزمالك وزد فى الدورى

أرقام الزمالك وزد إف سى فى الدورى

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد إف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفاز الزمالك على إنبى برباعية مقابل هدفين بآخر ظهور فى المسابقة فيما خسر زد إف سى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

فى المقابل طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد إف سى لاعبيه باستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه فى جدول المسابقة فى الأمتار الأخيرة.