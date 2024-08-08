شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعبد المنعم على رأس 11 لاعبا لن يظهروا مع الأهلى الليلة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس 11 لاعبا عندما يواجه فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.

وشهدت قائمة المارد الأحمر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا للمباراة الثانية على التوالى بعد غيابه عن مران الفريق خلال الفترة الماضية، كما غاب محمد عبد المنعم وبيرسى تاو ومصطفى مخلوف، بالإضافة لغياب طاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة.

كما يغيب عن الأهلى الثلاثى كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد كوكا لتواجدهم مع المنتخب الأولمبى لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.





وجاءت قائمة الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى : محمد الشناوى - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع : ياسر ابراهيم - رامى ربيعة - أحمد عابدين - ريندروف ادوم - كريم فؤاد - محمد هانى - عمر كمال - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : مروان عطية - كريم نيدڤيد - امام عاشور - افشة - اكرم توفيق - أحمد عبد القادر - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبد الله

خط الهجوم : وسام أبو على