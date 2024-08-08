شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. جلسات تحفيزية من زيزو والنني للاعبى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

حرص الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو لاعبي المنتخب الأولمبي علي عقد أكثر من جلسة تحفيزية للاعبي الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

تقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام المغرب لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في تمام الساعة 6:00 من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات.

تنقل أكثر من قناة مباراة مصر والمغرب لتحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024 وفي مقدمتهم قنوات بي إن سبورتس والكاس القطرية و الشبابية الجزائرية والرياضية المغربية

النني وزيزو حرصا علي نقل خبراتهم للاعبي المنتخب الأولمبي في مثل هذه المواجهات الهامة والحاسمة في مصير البطولا مؤكدين لهم أنه لم يتبقي سوي 90 دقيقة لكتابة تاريخ لمصر ولهم لم يسبقهم فيه أي جيل وعليهم التمسك بالفرصة.

وطالب زيزو والنني جميع لاعبي المنتخب بالتركيز وعدم الانسياق لأي استفزازات خلال المباراة خاصة أن المنتخب لديه هدف وحيد وهو التتويج بميدالية أولمبية تاريخية.

وفي ذات السياق استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المغرب.

يعتمد ميكالي في تشكيل المنتخب الأولمبي اليوم علي التوازن بين الدفاع والهجوم لمنع لاعبي المغرب من الوصول لمرمي حمزة علاء رغم النقص العددي في صفوف الفراعنة بعد تأكد غياب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة وأيضا طرد عمر فايد في المباراة الأخير أمام فرنسا مما جعل هناك فجوة في الدفاع أجبرت ميكالي علي إجراء بعض التغييرات.



ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم أمام المغرب بتشكيل مكون من :

حراس المرمي: حمزة علاء

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق و محمد شحاتة

الوسط: محمد النني و أحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف قطة

الهجوم: إبراهيم عادل و أسامة فيصل وأحمد مصطفي زيزو.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد،